Московская биржа приостановила торги долларами и евро: решение приняли из-за новых санкций, которые ввели США против физлиц и организаций из России и Китая. В список попала и Мосбиржа.

В Центробанке РФ прокомментировали, что на финансовом рынке решение сильно не отразится, так как сделки с долларами и евро продолжатся на внебиржевом рынке. Кроме того, валютные вклады россиян не пострадают.

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