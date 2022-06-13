Экономист рассказал, когда ждать на бирже эмиратский дирхам

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как активизировались спекулянты после отмены комиссии на покупку валюты. Также эксперт затронул вопрос, когда ждать на бирже эмиратский дирхам, узбекский сум и армянский драм.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.