Кинотеатры в РФ начали переходить на работу по выходным и сокращать часы показов

Кинотеатры в российских регионах начали переходить на работу по выходным, сокращать часы показов или вовсе закрываться. Это связано с резким падением посещаемости на фоне отсутствия голливудских новинок.

За первое полугодие текущего года выручка кинотеатров упала на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

