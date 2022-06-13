Москвичам рассказали, куда вложить деньги на фоне снижения ставок по депозитам

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%. На этом фоне падает доходность по депозитам, она сейчас составляет около 8% годовых.

Постепенно заканчивается срок мартовских вкладов с рекордными ставками. О том, куда переложить сбережения, чтобы их преумножить, – в сюжете телеканала Москва 24.

