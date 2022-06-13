Москвичам рассказали об изменениях на российском кинорынке

Голливуд ушел с российского кинорынка, а вместе с ним с экранов кинотеатров исчезли почти все блокбастеры. Освободилась ниша для российских лент.

Главная премьера недели – документальный фильм "Голоса Арктики". Эксперты обещают еще около 50 отечественных новинок в текущем году.

Достойная ли это альтернатива для зрителя? Как меняется кинорынок РФ и спасут ли его дотации? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

