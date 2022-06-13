Названы цены на автомобили в России

Россияне судятся с европейскими автоконцернами. На Mercedes-Benz, Volkswagen и других производителей уже подано несколько исков с требованиями возобновить поставки машин и комплектующих в РФ.

Другие же автомобилисты переключаются на новые бренды. Так, москвичи стали активнее интересоваться японскими праворульными моделями и корейскими новинками.

О том, сколько стоят бюджетные модели автомобилей – в сюжете телеканала Москва 24.

