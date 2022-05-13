Модернизация ТЭС идет по графику, несмотря на уход Siemens из РФ – Мантуров

Модернизация российских ТЭС идет по графику, несмотря на уход Siemens из РФ, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он также добавил, что поставки продукции Siemens продолжатся по механизму параллельного импорта.

Стоимость золота опустилась ниже 1 800 долларов за тройскую унцию впервые с 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нидерланды заморозили активы России и Белоруссии на 640 миллионов евро.