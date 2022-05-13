"Яндекс. Маркет" разрешил продажу товаров параллельного импорта

"Яндекс. Маркет" вслед за Ozon и Wildberries разрешил продажу на площадке товаров из списка параллельного импорта. Онлайн-ретейлеры заявили, что это позволит поддержать не только потребителей, но и предпринимателей.

Как и в случае с обычным импортом, при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их продукция законна.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Механизм разрешает ввозить и продавать продукцию зарубежных производителей без их согласия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.