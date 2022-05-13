Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоят торговые центры в столице

Предложения с покупкой торговых центров в Москве стали появляться на популярных сайтах объявлений.

К примеру, на Дмитровском шоссе можно купить большой торговый центр площадью около 30 тысяч квадратных метров. Общая стоимость всего здания оценивается в 3,6 миллиарда рублей. Цена за один "квадрат" – 120 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.