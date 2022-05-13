Москвичи стали реже ходить в торговые центры

Москвичи стали реже ходить по магазинам. Как сообщили в Российском совете торговых центров, посещаемость ТЦ в среднем сократилась на 15% после того, как многие иностранные бренды покинули российский рынок.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко отметил, что торговые центры терпят убытки, поскольку арендная плата включает в себя процент от оборота, который в данный момент частично остановлен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.