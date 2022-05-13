В столичных магазинах стали продавать товары из IKEA

Товары, которые продавались в магазинах IKEA, можно купить в Москве и после ухода из России шведского бренда. Как рассказали российские производители мебели, товары для IKEA делали на отечественных фабриках, этот процесс продолжается.

Теперь продукция отправляется в другие гипермаркеты. Под какими названиями она продается? И где ее искать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.