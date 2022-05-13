Посещаемость ТЦ в России сократилась на 15% с закрытием иностранных магазинов

Москвичи стали реже ходить по магазинам. Как сообщили в российском совете торговых центров, посещаемость ТЦ в среднем сократилась на 15% после того, как многие иностранные бренды покинули российский рынок.

Покупатели все чаще отдают предпочтение онлайн-шопингу. При этом площадки большинства закрытых магазинов до сих пор пустые. Иностранные бренды еще не разорвали договоры аренды. Однако, как пишут СМИ, многие готовы сделать это уже в этом месяце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.