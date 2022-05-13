Запад будет искать новые возможности экономического давления на Россию – Мишустин

Запад будет искать новые возможности экономического давления на Россию, поэтому правительство должно продолжать проводить ответственную бюджетную политику. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на совещании о ходе исполнения федерального бюджета 2022 года.

Также он назвал задачи, которые должны стать ключевыми для правительства в этом году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

