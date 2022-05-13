Wildberries и Ozon выразили готовность работать с товарами параллельного импорта

Wildberries и Ozon выразили готовность работать с параллельным импортом. Онлайн-ретейлеры заявили, что эта мера позволит поддержать не только потребителей, но и предпринимателей.

В Ozon убеждены, что параллельный импорт позволит обеспечить российских покупателей необходимым ассортиментом. При этом в пресс-службе отметили, что параллельный импорт впервые практикуют на российском рынке, поэтому компания намерена информировать продавцов о механизмах верификации товаров.

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