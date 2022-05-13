Россия зарабатывает около 20 млрд долларов в месяц на нефти и нефтепродуктах

Доходы России от продажи нефти продолжают увеличиваться. С начала года они выросли уже в полтора раза. Каждый день по всему миру продается около восьми миллионов баррелей. Таким образом, в месяц на нефти и нефтепродуктах Россия зарабатывает около 20 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что, несмотря на заявления американских и европейских политиков, отказаться от сырья из России мир просто не готов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.