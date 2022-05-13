"Газпроме" заявил, что санкции России запрещают использование газопровода EuRoPol GAZ

"Газпром" больше не будет качать газ через территорию Польши. Участок газопровода "Ямал – Европа", проходящий через эту страну, принадлежит компании EuRoPol GAZ, а она подпала под российские санкции.

Могут прекратиться поставки российского газа и в Финляндию. Как сообщили СМИ, произойти это может 13 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

