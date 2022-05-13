Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 13 мая

Рубль продолжает наступление на доллар и евро. Накануне европейская валюта стоила уже меньше 67 рублей. Такого не было с июня 2017 года.

Официальный курс Центробанка на 13 мая также отражает серьезное укрепление российской валюты. Доллар стоит 65,79 рубля. Евро оценивают в 68,78 рубля.

