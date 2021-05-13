В правительстве заявили о стабилизации цен на продукты. Однако особого внимания по-прежнему требуют яйца, гречка, хлеб, подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В апреле продукты, за исключением овощей, по данным правительства, подорожали на 0,7%. В марте эта цифра была почти вдвое больше.

В декабре 2020 года правительство решило сдерживать цены на продовольственном рынке. Было подписано соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.