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Экономика

"Актуальный репортаж": аналитики рассказали о возможном кризисе на рынке новостроек

"Актуальный репортаж": аналитики рассказали о возможном кризисе на рынке новостроек

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На рынке новостроек спрос не успевает за предложением. Эксперты отрасли говорят, что новые дома появляются в рекордном темпе.

Однако, по данным ДОМ.РФ, около 10 миллионов "квадратов" остаются не распроданными. Чтобы реализовать все площади, понадобится около трех лет.

Есть ли шанс, что при таком раскладе квартиры в новостройках подешевеют? И что происходит с ценами на вторичном рынке жилья? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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