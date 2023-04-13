"Актуальный репортаж": аналитики рассказали о возможном кризисе на рынке новостроек

На рынке новостроек спрос не успевает за предложением. Эксперты отрасли говорят, что новые дома появляются в рекордном темпе.

Однако, по данным ДОМ.РФ, около 10 миллионов "квадратов" остаются не распроданными. Чтобы реализовать все площади, понадобится около трех лет.

Есть ли шанс, что при таком раскладе квартиры в новостройках подешевеют? И что происходит с ценами на вторичном рынке жилья? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.