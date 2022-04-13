Министр финансов США заявила, что доллар будет играть ключевую роль в мире долгое время

Американская валюта будет играть ключевую роль в мире еще долго, а может и всегда. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

Некоторые мировые аналитики сомневаются в таком сценарии. Например, газета Financial Times сообщила, что антироссийские санкции могут подорвать доверие к доллару и сильно изменить международный финансовый ландшафт.

Между тем глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что рубль будет укрепляться по мере заинтересованности других стран во взаимной торговле. Эту тему прокомментировал ведущий аналитик "Фонда национальной энергетической безопасности" Игорь Юшков.

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