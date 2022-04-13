Перестройка российской экономики займет минимум два года – Кудрин

Перестройка российской экономики займет минимум два года. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, такой сценарий возможен, если западные санкции сохранятся на текущем уровне.

Также Кудрин считает, что рубль будет укрепляться по мере заинтересованности других стран во взаимной торговле. Сейчас рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

