Бесконтактную оплату картами "Мир" с помощью SberPay ограничили в РФ

Сбербанк сообщил об ограничении бесконтактной оплаты картами "Мир" через SberPay. Оплата смартфоном с помощью карт "Мир" от Сбербанка по-прежнему доступна через приложения Mir Pay или Samsung Pay. Также покупки можно оплачивать любой пластиковой картой.

"Роскосмос" снимет европейские приборы с российских лунных аппаратов, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В Боткинской больнице начался капитальный ремонт корпуса, где откроют Московский городской урологический центр. Об этом сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.