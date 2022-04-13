Российские кофейни могут пострадать из-за нехватки бумаги

Из-за проблем на рынке бумаги могут пострадать не только офисные сотрудники, но и кофеманы. Из-за санкций кофейням, возможно, придется в ближайшее время отказаться от картонных стаканчиков.

О том, что будет с общепитом и где бизнес закупает бумажную посуду, – в эфире телеканала Москва 24.