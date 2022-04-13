Всю внешнюю торговлю России перевести на рубль нельзя – Кудрин

Всю внешнюю торговлю России перевести на рубль нельзя, он не свободно конвертируем. Об этом заявил Алексей Кудрин.

Почти 20 тысяч московских предпринимателей за неделю воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки – Владимир Ефимов.

Парад трамваев пройдет в Москве 16 апреля, сообщил Максим Ликсутов.