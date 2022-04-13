Великобритания запретит импорт железа и стали из России

Великобритания с 14 апреля запрещает импорт железа и стали из РФ.

Рубль будет увеличивать свою роль по мере заинтересованности стран в партнерстве. Об этом заявил Алексей Кудрин.

Станция метро "Яхромская" на севере Москвы готова на треть, сообщили власти города.