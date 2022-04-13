Инфляция в России по итогам года может составить до 20% – Кудрин

Инфляция в России по итогам года может составить до 20%. Об этом заявил Алексей Кудрин.

Великобритания внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России.

Чартеры на Камчатку и Кавказ впервые запустят весной-летом этого года, рассказали в Ростуризме.