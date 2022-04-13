Великобритания с 14 апреля запретит импорт железа и стали из России

Власти Великобритании с 14 апреля запретят импорт железа и стали из России, страна также перестанет поставлять в РФ продукцию ряда передовых технологических отраслей. Об этом говорится в заявлении главы МИД королевства Лиз Трасс.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила санкционный список в отношении РФ. В перечень вошли еще 206 физических и юридических лиц из России, в том числе президент "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин и другие.