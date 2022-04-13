Эксперт рассказал, какие страны заинтересованы в российском топливе

Россия может увеличить потребление нефти, газа и угля на внутреннем рынке. Об этом заявил Владимир Путин. Он также сказал, что Россия может нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович рассказал, какие страны заинтересованы в российском топливе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.