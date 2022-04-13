Владимир Ефимов: объем выпущенной в Москве текстильной продукции вырос более чем на треть

Столичные фабрики, производящие текстиль, за первые два месяца 2022 года увеличили выпуск продукции на 34,8% относительно аналогичного периода в 2021 году. При этом более чем на треть в городе увеличилось производство одежды. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Всего на них трудятся свыше 18,5 тысячи человек.

В столице сейчас действуют меры, помогающие инвестиционной сфере в условиях санкций. Среди них – возможность для промышленных компаний арендовать землю в городе за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств.

Кроме того, столица выделила 10 миллиардов рублей на компенсацию ставок по кредитам для промышленников. Компании смогут пополнить оборотные средства, выплатить зарплаты, заняться инвестиционными проектами и купить оборудование.

Эту же сумму в конце марта направили на компенсацию процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят в городе объекты нежилого назначения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

