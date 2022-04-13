Эксперт рассказал, может ли РФ продавать нефть без посредников

Крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из России к концу 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Чирков рассказал, может ли получиться так, что РФ не сможет продавать все добываемые объемы нефти.

Также эксперт рассказал, можно ли продавать нефть напрямую, исключив посредников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

