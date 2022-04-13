Офисная бумага вошла в антикризисную корзину россиян. Согласно опросам, спрос на нее в марте вырос на 3 391%. Сначала бумага взлетела в цене в 3–4 раза, в некоторых регионах она вообще пропадала. Сейчас выбор есть, но к покупкам россияне относятся осторожнее.

О том, что будет, если расходник перестанут поставлять из-за рубежа и готова ли российская промышленность удовлетворить внутренний спрос, – в эфире телеканала Москва 24.