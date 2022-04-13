Правительство РФ подготовит новые выплаты для компенсации роста цен

Кабмин работает над мерами денежной поддержки пенсионеров, малообеспеченных и семей с детьми из-за скачка цен, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

Рост цен на потребительские товары и продукты сейчас составляет около 0,66% в неделю, заявили в правительстве РФ.

Также правительство Москвы представило гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций.