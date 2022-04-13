Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России

Запасы продуктов в России восстанавливаются. Ситуация сейчас устойчивая и находится под контролем, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Рост цен на продовольственные товары и продукты составляет около 0,66% в неделю, инфляция замедлилась. Но из-за скачка стоимости кабмин разрабатывает денежные меры поддержки пенсионеров, малообеспеченных граждан и семей с детьми.

Также формируют льготный кредитный портфель для бизнеса. Что касается рынка труда, его просадка экономики пока не затронула, отметил Белоусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.