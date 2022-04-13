Большинство иностранных компаний хотят остаться в России – Белоусов

Большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.

"Подавляющее большинство иностранных компаний – я с многими из них встречался с руководителями здесь – они сейчас хотят остаться, они находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами, штаб-квартиры в основном занимают позицию "ни да ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события", – сказал Белоусов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход иностранных компаний из России не должен остаться безнаказанным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.