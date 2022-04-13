Кабмин утвердил временные правила лизинга, аренды и приобретения иностранных самолетов

Правительство РФ утвердило временные правила расчетов за лизинг, аренду и покупку самолетов у недружественных стран.

В Москве на время паводка усилили проверки водопроводной воды. Об этом сообщил Петр Бирюков.

Более 14,5 тысячи беженцев пересекли границу России в Ростовской области за сутки, рассказали в ФСБ.