Стоимость евро оценивается на Мосбирже в 86,08 рубля

Рубль 13 апреля слабо меняется к доллару и евро на Московской бирже. Колебания зафиксированы в границах 20 копеек по отношению к этим валютам.

В данный момент цена за доллар составляет 79,85 рубля, евро – 86,08 рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.