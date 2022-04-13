Гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций запустили в Москве

В Москве появился гид по антикризисным мерам поддержки для предпринимателей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Сборник "Алгоритмы для бизнеса" поможет сориентироваться в меняющемся законодательстве и всех субсидиях, льготах и грантах, которые город предоставляет для борьбы с последствиями санкций. Кроме того, в сборнике можно найти ответы на самые частые вопросы про трудовые отношения.

Посмотреть и скачать его можно на странице горячей линии для бизнеса. Во время пандемии готовили похожий справочник. Им воспользовались более 20 тысяч раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.