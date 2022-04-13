Магазины OBI могут открыться в России до конца апреля – юрист

Магазины OBI могут открыться до конца апреля. Об этом сообщил представитель адвокатского бюро, причастного к сделке по продаже долей немецкой компании российскому инвестору.

По его словам, нужно актуализировать кассовые терминалы и убраться в помещениях. В России располагается 27 хозяйственных магазинов OBI, в которых работают почти пять тысяч сотрудников.

По словам юристов, новый владелец планирует выполнить все текущие обязательства. Уточняется, что для закрытия сделки необходимо получить разрешение ФАС. На это может уйти пара месяцев. Но открыть магазины можно и не дожидаясь этого.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.