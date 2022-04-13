Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay – СМИ

Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по картам UnionPay, выпущенным в России. Об этом сообщает Коммерсант.

Если до введения санкций в стране было выпущено около 50 тысяч карт китайской платежной системы, то в данный момент насчитываются 500 тысяч карт. Причем существенная доля выпущенных в последнее время карт являются виртуальными, как раз для оплаты товаров и услуг в интернете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

