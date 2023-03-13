13 марта, 22:00Экономика
Новости часа: цена на золото превысила 1,9 тыс долларов за тройскую унцию впервые за месяц
Цена на золото превысила 1,9 тысяч долларов за тройскую унцию впервые за месяц, приводятся данные торгов.
Более 60 человек погибли в Малави из-за циклона "Фредди", в ряде районов введен режим бедствия, сообщают местные власти.
Движение пригородных поездов Ярославского направления МЖД стабилизируется после задержки, отмечается в пресс-службе МЖД.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также