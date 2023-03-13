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13 марта, 22:00

Экономика

Новости часа: цена на золото превысила 1,9 тыс долларов за тройскую унцию впервые за месяц

Новости часа: цена на золото превысила 1,9 тыс долларов за тройскую унцию впервые за месяц

Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

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Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Цена на золото превысила 1,9 тысяч долларов за тройскую унцию впервые за месяц, приводятся данные торгов.

Более 60 человек погибли в Малави из-за циклона "Фредди", в ряде районов введен режим бедствия, сообщают местные власти.

Движение пригородных поездов Ярославского направления МЖД стабилизируется после задержки, отмечается в пресс-службе МЖД.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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