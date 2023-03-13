Президент США Джо Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков будет уволено. Во время выступления глава государства заверил, что все банковские депозиты при необходимости доступны гражданам.

Ранее стало известно, что три крупных банка закрылись в США. В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank, а финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.