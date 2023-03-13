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Экономика

США могут оказаться на пороге нового финансового кризиса – СМИ

США могут оказаться на пороге нового финансового кризиса – СМИ

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США могут оказаться на пороге нового финансового кризиса. Об этом заявили СМИ. Дело в том, что в Штатах закрыли два крупных банка, которые работают со стартапами и криптовалютой.

Так, 13 марта стало известно, что банкротом объявлен Signature Bank. Размер его активов в 2022 году оценивали в 110 миллиардов долларов.

Ранее финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, 16-й по величине банк в США. Основная часть его клиентов – стартаперы. Именно это банкротство называют крупнейшим с 2008 года. Аналитики связали проблемы банка с его вложением в облигации, которые подешевели из-за резкого повышения ставки ФРС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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