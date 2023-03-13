Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank

Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося Silicon Valley Bank. Об этом сообщает NBC News.

Главная задача у американских властей – не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании. Хотя для этого есть все предпосылки. 12 марта из-за системных рисков, заявили в правительстве, закрыли нью-йоркский Signature Bank.

Как сообщали ранее, Silicon Valley Bank стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Эксперты полагают, что крах связан с ростом ключевой ставки ФРС. Это повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. По некоторым данным, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

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