Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Экономика

Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank

Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank

Новости часа: Индия согласилась соблюдать санкции и потолок цен на нефть из России

"Деньги 24": в России резко выросли биржевые цены на бензин

Россиянам предложили способ повысить пенсию

Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

ЕС попросил третьи страны усилить контроль за торговлей

"Деньги 24": Минфин разрабатывает добровольную программу долгосрочных сбережений граждан

В РФ резко выросли биржевые цены на бензин

Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию

В США обанкротился один из крупнейших банков страны

Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося Silicon Valley Bank. Об этом сообщает NBC News.

Главная задача у американских властей – не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании. Хотя для этого есть все предпосылки. 12 марта из-за системных рисков, заявили в правительстве, закрыли нью-йоркский Signature Bank.

Как сообщали ранее, Silicon Valley Bank стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Эксперты полагают, что крах связан с ростом ключевой ставки ФРС. Это повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. По некоторым данным, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика