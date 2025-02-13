Курс доллара резко снизился после разговора Путина и Трампа

Доллар стремительно падает сразу после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В среду, 12 февраля, он был на уровне 94,5 рубля, но за последние полчаса опустился почти на рубль, что считается значительным изменением.

На данный момент нет новых данных о переговорах лидеров, но доллар продолжает движение вниз. Согласно последним данным, курс составил 90,49 рубля.

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