Новости часа: цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Количество самозанятых превысило 6,5 миллиона человек в России за 2022 год. Таковы данные ФНС.

Фильм "Чебурашка" заработал в прокате больше 3,5 миллиарда рублей и обошел по сборам первую часть "Аватара". Об этом сообщила система ЕАИС.