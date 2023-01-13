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Новости

18:45

Общество

Новости часа: цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом

Новости часа: цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом

"Деньги 24": российские автодилеры не стали повышать цены на машины с 1 января

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Гендиректор НСПК заявил о решении проблемы с дефицитом чипов для банковских карт в РФ

Российский мебельный гипермаркет откроют в столичном ТЦ взамен IKEA

Новости часа: школы РФ могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей

В столичном ТЦ откроют мебельный гипермаркет взамен IKEA

В Москве представят замену IKEA

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Количество самозанятых превысило 6,5 миллиона человек в России за 2022 год. Таковы данные ФНС.

Фильм "Чебурашка" заработал в прокате больше 3,5 миллиарда рублей и обошел по сборам первую часть "Аватара". Об этом сообщила система ЕАИС.

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