Москва вошла в десятку городов привлекательных для инвестиций

Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых инвестиций. Столица России вошла в десятку.

Кроме того, Москва заняла 22-е место в рейтинге глобальных городов будущего. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также город занял 50-е место британского индекса глобальных финансовых центров. За последние два года столица России поднялась в этом рейтинге более чем на 20 позиций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.