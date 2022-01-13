В России пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции

Пенсии в России повысят больше, чем планировалось. Такое поручение правительству дал Владимир Путин.

Дело в том, что решение об индексации пенсий принималось еще весной прошлого года. За прошедшее с того момента время цены в магазинах стремительно росли и запланированная надбавка в итоге оказалась слишком маленькой.

Решение о повышении пенсии, по мнению экспертов, будет принято в ближайшее время и дополнительные выплаты люди смогут получить уже в феврале.

Бюджету все это обойдется примерно в 150 миллиардов рублей в год. Экономисты считают, что такие расходы правительству вполне по силам. В прошлом году бюджет был профицитным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.