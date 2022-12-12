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Новости

12 декабря, 23:15

Экономика

Россия установила пошлины в 35% на ряд товаров личной гигиены из недружественных стран

Россия установила пошлины в 35% на ряд товаров личной гигиены из недружественных стран

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Правительство России ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены. В списке – шампуни, зубная паста, дезодоранты, средства для бритья.

Сборы установили на уровне 35%. Эксперты заявили, что это отразится на салонах красоты, так как профессиональные средства придется покупать дороже.

Когда стоит ожидать подорожания? Что происходит на данный момент с ценами на импортные бренды? И как пошлины отразятся на стоимости услуг в бьюти-сфере? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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