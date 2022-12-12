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12 декабря, 14:45

Экономика

Сборы российских кинотеатров упали почти на 70%

Сборы российских кинотеатров упали почти на 70%

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Сборы российских кинотеатров упали почти на 70%, а в целом отрасль ушла в убыток на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в профильном комитете Совета Федерации по экономической политике. Данные им предоставили в Ассоциации владельцев кинотеатров.

При таком падении выручки залы не могут выплачивать кредиты и делать ремонт и реконструкцию. В России многие кинотеатры сократили показы в рабочие дни и демонстрируют кино только по выходным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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