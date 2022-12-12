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Экономика

Правительство РФ ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены

Правительство РФ ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены

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Правительство России ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены. Сборы установили на уровне 35%. В списке товаров – шампуни, зубная паста, дезодоранты, средства для бритья.

Эксперты говорят, что данная мера отразится в первую очередь на салонах красоты, так как профессиональные средства придется покупать по более высокой стоимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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