Правительство РФ ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены

Правительство России ввело пошлины на ввоз из недружественных стран товаров личной гигиены. Сборы установили на уровне 35%. В списке товаров – шампуни, зубная паста, дезодоранты, средства для бритья.

Эксперты говорят, что данная мера отразится в первую очередь на салонах красоты, так как профессиональные средства придется покупать по более высокой стоимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.